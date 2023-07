Ambientalisti arrestati a Ibiza | hanno vandalizzato lo yacht Kaos

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Gli attivisti per l'ambiente colpiscono ancora. Questa volta a essere imbrattato è lo, ormeggiato in banchina. È accaduto adove due giovani, un uomo e una donna, appartenenti al movimento Futuro Vegetal,imbrattato di vernice lo specchio di poppa della nave, un 110 metri costruito dal cantiere Oceanco di proprietà di Laurie Walton, una ricca ereditiera figlia più giovane del co-fondatore di Walmart James “Bud” Walton. I due, primi di veniresparato vernice su tutto lo specchio di poppa mentre l'equipaggio cercava invano di allontanarli. Non è la prima volta che accadono episodi di questo tipo. Lo scorso novembre una protesta simile era arrivata sul palco dei SuperForum ad Amsterdam durante la fiera Mets.