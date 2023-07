Ambasciatore Ue in Brasile | Bruxelles sarà ' flessibile' sulla controproposta del Mercosur

(Di venerdì 21 luglio 2023) BRASILIA - L'dell'Ue in, Ignacio Ybañez , ha affermato che l'Unione europea adotterà una posizione "" in relazione alla risposta chedaranno alle ...

BRASILIA - L'dell'Ue in, Ignacio Ybañez , ha affermato che l'Unione europea adotterà una posizione "flessibile" in relazione alla risposta chee Mercosur daranno alle esigenze ......è saldamente inserita nel sistema delle strutture euro - atlantiche - prosegue il neo-... il Vaticano, un gruppo di Stati africani, Indonesia,o Cina. Purtroppo, ogni giorno che ...... nonchè Sherpa del BRICS per il Sud Africa, Sherpa del G20 e IBSA (India -- Sud Africa) e IORA (Associazione per la cooperazione regionale dell'Oceano Indiano); precedentemente...

Ambasciatore Ue in Brasile: Bruxelles sarà "flessibile" sulla ... Agenzia ANSA

BRASILIA - L'ambasciatore dell'Ue in Brasile, Ignacio Ybañez, ha affermato che l'Unione europea adotterà una posizione "flessibile" in relazione alla risposta che Brasile e Mercosur daranno ...L’esercito russo sta prendendo di mira i porti dell’Ucraina al fine di intensificare le tensioni intorno al Mar Nero. Lo ha scritto l’Istituto per lo studio della guerra nel suo rapporto del 20 luglio ...