Altobelli | «Inutili critiche a Cuadrado! Lukaku? L’Inter ha una colpa»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 21 luglio 2023) Alessandro, ex Inter e Juventus, ha parlato in una lunga intervista di quanto accaduto nel mercato nerazzurro. Tanto con Cuadrado quanto con. Il suo pensiero a Tuttosport. CUADRADO ? Alessandroha parlato a Tuttosport del mercato del. Concentrando la propria attenzione su dei profili nello specifico. Le sue parole: «L’approdo di Cuadrado alè stata una sorpresa. Ma ormai il calcio è cambiato. Non fa più quel certo effetto. Ci sta tutto, ecco. Lui può ricoprire il ruolo di terzino basso o di ala alta. È un giocatore che salta l’uomo. Dà l’anima quando gioca. Forse si deve controllare di più quando è sul campo. Ma a parte la provenienza, che ripeto, non si deve più guardare, non ci sono motivi per criticare il suo arrivo. Cuadrado, a seconda delle richieste ...