Allenatore ucciso da un gruppo armato durante una partita tra dilettanti – Le immagini

(Di venerdì 21 luglio 2023) Unha interrotto ladi calcio e ha aperto il fuoco: secondo i testimoni si sono sentite almeno 10 esplosioni. Uno degli spari ha colpito un, mentre uno spettatore è rimasto ferito. La tragedia che ha colpito il calcio messicano si è consumata a Ciudad Obregón, nello stato di Sonora,un match tra idel Gamesa Union e del Coca Cola Union nell’impianto sportivo situato nel quartiere di Cajeme. L’è statomentre laera in corso, anche trasmessa in streaming sui social. Un giornalista, Alfredo Alvarez, ha postato il video di quanto accaduto su Twitter. En plena transmisión de juego de futbol en #CiudadObregon asesinan a una persona. #Cajeme #Sonora ...

L'uomo è stato raggiunto da una raffica di colpi di arma da fuoco. Intorno alle 21:20, diversi colpi di arma da fuoco hanno raggiunto l'44enne Jorge Alberto N., soprannominato "El Pelirrojo", sportivo molto conosciuto nella zona.

