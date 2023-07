E' giuntoseconda edizione e ha ospitato 25 diplomatici Under 40, provenienti da 20 nazioni dell'Africa e selezionati su oltre 200 candidature.School of Government, l'Executive Master in Global Public Diplomacy and Sustainable Development si è articolato su tre settimane e ha preparato i partecipanti alle grandi sfide di politica ...... secondo il quotidiano La Repubblica che ha pubblicato la notizia, si sono concentrate subito su Giulio D'Amico, 22enne studente di Economiae figlio di Giuseppe, numero due della ...Tra i medi atenei non statali (da 5.000 a 10.000 iscritti) è laa collocarsi in prima posizione (91,4), con un punteggio superioreBocconi, seguita dallo Iulm (81,2), dalla Lumsa (79,2) e ...

Alla Luiss School of Government un master per diplomatici africani QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, 21 lug. (askanews) - E' giunto alla seconda edizione e ha ospitato 25 diplomatici Under 40, provenienti da 20 nazioni dell'Africa e selezionati su oltre 200 candidature. Alla Luiss School of Gov ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ ...