Alfa a Giffoni | il cantante rinato dopo la pandemia

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il giovanissimo Andrea De Filippi, in arte, arriva aper esibirsi nella seconda serata delMusic Concept. In vetta alle classifiche musicali italiane, il suo ultimo singolo “Bellissimissima” è una vera e propria hit di questa estate.: tra musica e rinascitalaGenovese fortemente legato alle tradizioni del cantautorato ligure, “con mio padre ascoltavo De André e Gino Paoli”, Andrea ci parla del suo legame con la terra in cui è nata la sua passione per la musica: “i miei primi brani li ho scritti passeggiando al mare”. Dalle prime canzoni è arrivato poi un successo che non ha visto più confini o limiti, il suo singolo “Cin Cin” ha su Spotify più di cento milioni di streaming e tutta la sua discografia mette in luce la grande qualità di ...