Alessandro Gassmann | morta la mamma Juliette Mayniel | «Ti voglio bene | buon viaggio»

Si è spenta a 87 anni l'attrice Juliette Mayniel , madre di. "Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene. Buon viaggio mamma", ha scritto sui social l'attore e regista. Mayniel nel 1960 ha vinto un Orso d'argento come migliore ...L'attrice francese aveva 87 anni E' morta Juliette Mayniel, la madre di. L'attrice francese aveva 87 anni. E' stato lo stesso attore a dare l'annuncio sui social. "Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene. Buon viaggio mamma", ha scritto ...E' morta a 87 anni Juliette Mayniel, la madre di. E' stato lo stesso attore a darne l'annuncio sui social: "Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene. Buon viaggio mamma", ha scritto

Lutto per Alessandro Gassmann, è morta la madre Juliette Mayniel Fanpage.it

È morta la madre di Alessandro Gassmann Juliette Mayniel. A darne notizia il figlio, attraverso Twitter. «Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma». L’attrice francese ...(Adnkronos) – E’ morta Juliette Mayniel, la madre di Alessandro Gassmann. L’attrice francese aveva 87 anni. E’ stato lo stesso attore a dare l’annuncio sui social. “Non ci sei più e ci sarai sempre. T ...