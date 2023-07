Alcaraz | «Ho cambiato approccio mentale | a Wimbledon prima della finale meno telefono | meno rumori»

(Di venerdì 21 luglio 2023) Carlosintervistato da L’Equipe. È a Nizza per giocare la Hopman Cup una competizione a squadre con formazioni miste. Non avevi bisogno di qualche giorno di vacanza? «Li ho fatti: due. Due giorni di relax, con la famiglia, con gli amici, pensando a tutto tranne il tennis. Mi ha fatto molto bene». Poche persone pensavano che avresti vintoquest’anno. E tu? «Ad essere sinceri,di iniziare il Queen’s, era inimmaginabile. Beh, ti dici sempre che puoi, ma diciamo che mi davo solo il 10% di chance. Ma quando ho vinto il Queen’s come ho fatto, sentendomi molto a mio agio su questa superficie, mi sono detto che avrei potuto vincere». Hai detto che eri diventato un altro giocatore rispetto alla tua sconfitta nelle semifinali del Roland Garros contro Novak Djokovic. Dove è avvenuto questo ...

In campo come 'underdog', l'allievo di Alessandro Petrone, 22 anni, haapproccio rispetto ... Il trionfo nell'ATP500 tedesco, maturato in finale contro, diede il là all'ascesa nel ......ATP Dopo la delusione per la sconfitta in finale a Wimbledon contro lo spagnolo Carlosper ... che il serbo haall'ultimo la sua iniziale programmazione. Rimane confermato il Masters ..."Dall'altra parte abbiamo tre ragazzi che stanno crescendo come Carlos, Holger Rune e ... Qualcosa èrispetto a quel periodo dalla preparazione atletica, agli staff, a cosa ruota ...

Sinner prigioniero senza nessuna colpa. Tutti a paragonarlo ad Alcaraz quando lui si può tranquillamente ritenere soddisfatto, ed è poco, di quello fatto fino al momento ...“Il suo tennis incorpora elementi di quello di Roger, di Rafa e del mio, ma allo stesso tempo è unico”. Così Novak Djokovic dopo la sconfitta in finale con Carlos E’ stato bravo lui, soprattutto nei m ...