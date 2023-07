Alberto Fortis e la canzone sui “romani ruffiani” | «Era una critica alla burocrazia ma sono stato boicottato dalla Rai»

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il cantantenei primi anni 80 ebbe un successo clamoroso. In classifica era subito dietro a Michael Jackson e ai Dire Straits. Ha scritto e registrato 12 album. Il primo, omonimo, uscito nel 1979, conteneva le canzoni “A voi” e “Milano e Vincenzo”. Cherimaste tra le sue più famose. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera spiega che oggi continua la sua lunga carriera, tra concerti e nuovi brani. Ha pubblicato di recente un brano latin pop: “Mambo Tango & Cha Cha Cha”. E a Renato Franco racconta il primo contratto con l’etichetta Rca: «All’inizio provai una felicità indescrivibile, ma ai tempi la politica consolidata era di mettere i giovani promettenti sotto contratto per non farli andare in altre case discografiche». Vincenzo Proprio per questo è rimasto fermo due ...