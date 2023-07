Alberto De Pisis bacchettato da un’ex gieffina | “Sparito | si sente una star”

Leggi su biccy

(Di venerdì 21 luglio 2023) I rapporti che nascono all’interno dei reality non sempre sono destinati a durare anche una volta che i riflettori si sono spenti e a quanto pare è il caso di Elenoire Ferruzzi eDe. I due ex gieffini all’inizio del GF Vip 7 hanno dato vita a diversi siparietti divertenti (come dimenticare la corsa di Elenoire sul tapis roulant?!), ma a quanto pare fuori dalla casa non si sono più visti.De, la delusione di Elenoire: “Io non l’ho più sentito”. Durante una diretta Instagram con la Ferruzzi, Patrizia Rossetti ha parlato degli ex vipponi cheancora: “Luca lo sento sempre e sta benissimo lavora tanto. Volevo fare una diretta, ma è sempre occupato. Poi sento Perez, ma lui meno e infatti gli dico ‘tesoro hai il dito paralizzato che non riesci a chiamarmi?’. Poi sento Charlie ...