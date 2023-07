Albero sullo Ial di Saronno | grande paura negli uffici della scuola e laboratori allagati

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 21 luglio 2023) Gli interventi dei Vigili del fuoco e le sirene degli allarmi entrati in funzione per l’interruzione di energia elettrica sono stati i primi rumori che hanno contraddistinto i minuti successivi alla bufera che si è abbattuta sulla zona, nella mattinata di venerdì 21 luglio. Sottopassie trasformati in fiume Il racconto per immagini vale ...