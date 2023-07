Albero cade e schiaccia una donna | trasportata in ospedale con l' elicottero

(Di venerdì 21 luglio 2023) A Castelletto Sopra Ticino, in provincia di Novara, unaè rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita da un, caduto probabilmente a causa del maltempo. L'incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 21 luglio, in un agriturismo della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili...

L'incidente in provincia di Novara Secondo le prime informazioni fornite dal 118, la donna colpita da un albeto a Castelletto Ticino ha riportato gravi conseguenze e i sanitari giunti sul posto hanno ...sull'auto, paura per un 57enne.sull'auto, paura per un 57enne La furia del maltempo ha fatto danni e causato non poche preoccupazioni nella giornata di oggi (venerdì 21 luglio ...Non ce l'ha fatta l'uomo di 82 anni di Isernia che ieri mattina è caduto da una scala. Stando a quanto si è appreso, l'uomo stava cercando di rimuovere i rami secchi da unin un terreno di sua proprietà. Forse a causa di un malore o per un attimo di distrazione ha perso l'equilibrio ed è precipitato giù, compiendo un volo di quatto metri. L'anziano è stato subito ...

Un albero cade su un palazzo a Milano: danni ad auto e balconi MilanoToday.it

In provincia di Novara una donna è stata ferita gravemente da un albero caduto vicino a un agriturismo ... e continuano a giungere chiamate per allagamenti e piante cadute. L'incidente in provincia di ...La Lombardia è stata colpita da una forte ondata di maltempo. Venerdì mattina su Milano e in provincia si è abbattuto un forte temporale, con conseguenti disagi. Alle ...