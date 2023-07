Al fronte arrivano i nuovi carri russi T-14 | che colpiscono Odessa ma poi vengono ritirati

(Di venerdì 21 luglio 2023) Esordio in battaglia sulsud della guerra per iarmati di Mosca T-14 Armata, che avrebbero preso parte al bombardamento didel 19 luglio scorso. La notizia arriva direttamente dalla Difesa russa ed è stata diffusa ieri dall’agenzia Tass. Nella nota si legge che i membri del gruppo tattico del Sud hanno utilizzato attivamente il nuovo mezzo in combattimento, utilizzando parte del primo stock di trenta unità disponibili, per poi esseredalla linea di quelperché destinate a operazioni differenti in altro luogo, in modo da poter compiere tutte le prove necessarie, ma senza dare informazioni ufficiali sul possibile utilizzo di Armata durante l'operazione militare speciale. Il T-14 Armata è in realtà una piattaforma standardizzata pesante, ...

