Aggrediti | legati e rapinati in casa Notte di violenza per Donnarumma e compagna

(Di venerdì 21 luglio 2023) Si è chiusa in ospedale lainfernale di Gianluigie dellaAlessia Elefante. Infatti, come raccontato dal sito Actu 17, il portiere del Paris Saint-Germain e lasono statie poinella loro abitazione situata nell'ottavo arrondissement di Parigi. Entrambi, per fortuna, non hanno subìto gravi danni a livello fisico: lei è illesa mentre “Gigio” sarebbe leggermente ferito in base a quanto trapela dalle prime informazioni. Ma la sensazione di terrore e il trauma per quanto accaduto rimangono ben presenti nella testa della coppia. E, anche dal punto di vista economico, il bottino conquistato dai rapinatori - “diverse persone” - che hanno fatto irruzione nel domicilio del portiere della Nazionale italiana sarebbe ...