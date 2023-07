Affare fatto Milan | colpo pirotecnico in attacco | ecco il vice Giroud

(Di venerdì 21 luglio 2023) Niente Taremi, il nuovosarà Noah Okafor del Salisburgo. La punta 23enne del Salisburgo e della Svizzera, profilo già seguito in passato e da diversi club, arriverà ao per sottoporsi alle visite mediche sabato. Le parti stanno ultimando l'in queste ore: lo sbarco di Okafor chiude la pista Taremi, così il club rossonero andrà all-in su Chukwueze che è extracomunitario. Si tratta del sestodell'estate rossonera dopo Sportiello, Loftus-Cheek, Romero, Reijnders e Pulisic. Okafor, classe 2000 di padre nigeriano e madre svizzera, ha scelto di difendere i colori del paese in cui è nato. Vanta due gol in nazionale in 14 presenze. Parla italiano e ha giocato l'ultimo Mondiale: chi è Noah Okafor La punta del Salisburgo ha preso parte anche all'ultimo Mondiale, in Qatar chiuso con ...

leggi anche Calciomercato Milan, tabellone acquisti e cessioni: da Chukwueze a Morata, tutte le ultime notizie Okafor al Milan, le cifre dell'Ormai non ci sono più dubbi, anche se di...Tutto ormaiper il trasferimento in rossonero del giocatore che è atteso per le visite ... L'sembra essersi chiuso con un' operazione sui 15 milioni di euro . Ricordiamo che l'atleta era in ...Ma se il club rossonero hala sua parte, ecco che la volontà del giocatore - che da mesi, ...la sua volontà di non rinnovare il contratto - è stata decisiva per la fumata bianca dell'con ...

