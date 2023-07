AEW | Il Blood & Guts traina Dynamite | migliori ratings da quasi cinque mesi

(Di venerdì 21 luglio 2023) Una puntata dal sapore speciale quella andata in scena questo mercoledì. Asi è conclusa, probabilmente, la faida tra BCC e Elite in un violentomatch, ma c’è stato spazio anche per la finale del Blind Eliminator Tag Team Tournament che ha visto trionfare la strana coppia Cole-MJF, mentre in apertura abbiamo assistito ad un raro cambio di campione per il titolo FTW con Jake Perry che ha sconfitto il suo ex amico HOOK. Tutto ciò ha contribuito a portare buoni ascolti alla puntata, commentati sui social da un entusiasta Tony Khan. Il minimo di giugno un lontano ricordo Secondo Wrestlenomics e Nielsen la puntata didi questa settimana ha fatto sintonizzare davanti la tv una media di 953.000, in aumento del 16% rispetto agli 825.000 di una settimana fa. Risultato ...

AEW Blood and Guts 2023 - Risultati Live AEW Dynamite The Shield Of Wrestling

The ratings are in for Wednesday’s AEW Dynamite. The show drew 953,000 viewers ... last year did 910,000 viewers with an 18-49 demo rating of 0.32. Last year’s Blood and Guts show drew 1.023 million ...Bryan Alvarez and Dave Meltzer discussed the fallout from Wednesday’s Blood & Guts match. Despite using weapons such as glass, thumbtacks, and a bed of nails, no one emerged from the match on Dynamite ...