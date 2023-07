Adesso l’Ue coccola pure le dittature

(Di venerdì 21 luglio 2023) Al summit coi paesi latinoamericani l’EuropaleAll’incontro Ue-Celac accolti con tutti gli onori i rappresentanti di Cuba, Nicaragua e Venezuela. “Non denunciando i loro crimini la sinistra europea diventa complice dei regimi”. Forse oggi pochi ricordano gli anni Settanta in America Latina, quando gli Stati Uniti in funzione antisovietica vi implementarono il Plan Condor ideato da Henry Kissinger senza preoccuparsi troppo dei diritti umani. Due note per rinfrescare la memoria su fatti che videro l’Italia in prima linea. Il primo riguarda il Cile di Pinochet, dove senza la coraggiosa azione di un allora giovane diplomatico, Enrico Calamai, 412 persone, di cui 50 bambini, sarebbero state uccise trasformando i piccoli in “figli di desaparecidos”. Calamai li ospitò nella nostra ambasciata di Santiago salvandoli e consentendo loro di ...

Come 50 anni fa,'ex segretario di Stato lavora per la distensione con il Dragone, ora superpotenza e minaccia, in primis per laQuesto accordo rappresenta una colpo durissimo al futuro dell', ...verso la creazione di un vero partenariato tra la Tunisia e'... E, il 23 luglio, Meloni riuscirà ancora a far finta di niente ......Sisi in una telefonata durante la quale i due hanno espresso'... ha dichiarato il portavoce del Servizio di Azione Esterna dell'. ...si attendono però risposte su cosa è successo a Giulio ...