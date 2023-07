“Addio Chicca” Francesco De Gregori | gravissimo lutto per lui

(Di venerdì 21 luglio 2023) È morta Francesca Gobbi. Si è spenta oggi, all’età di 71 anni Francesca “” Gobbi, moglie diDe. La donna da tempo soffriva di un male incurabile e negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate radicalmente. I funerali si terranno domani a Roma. Il concerto in programma di Venditti & Dea Villa Bertelli a Forte dei Marmi (Lucca) viene posticipato al 18 agosto. (continua) Leggi anche: Terribileper l’amato cantante: il fratello è morto in un fatale incidente Leggi anche: È morto Andrea Purgatori, il messaggio di cordoglio di Ranucci spiazza tutti È morta Francesca Gobbi, la relazione conDeLeggi anche: Marina Berlusconi: “Papà perseguitato anche da morto”, cos’è successo Gobbi e De ...

É scomparsa quest'oggi FrancescaGobbi , moglie di Francesco De Gregori. I due erano sposatisi dal 1978 sebbene il loro amore fosse iniziato molto anni prima, sui banchi di scuola. A celebrare le nozze il 10 marzo l'allora ...In passato,aveva lavorato anche al quotidiano Repubblica come archivista. Le cause della morte diGobbi La donna lottava da tempo con una grave forma tumorale . La situazione era ...Inseparabile spalla del "Principe",Gobbi ha anche duettato con suo marito, incidendo la canzone "Anema e Core", oltre a esibirsi insieme sul palco. Da tempo la donna era alle prese con una ...

Addio a "Chicca" Gobbi, moglie di Francesco De Gregori Rgunotizie.it

La compagna di una vita del cantautore si è spenta a 71 anni. La loro storia d’amore era nata tra i banchi di scuola ...Addio alla moglie del cantautore: i due hanno passato assieme una vita intera, l'amore era nato tra i banchi di scuola ...