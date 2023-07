Addio a Tony Bennett | muore l’ultimo crooner americano Leggenda della musica | aveva 96 anni

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 luglio 2023) E’ mortose ne è andato a 96, , dopo 20 Grammy Awards vinti, oltre cento album pubblicati e centinaia di milioni di copie vendute.dei grandi cantanti americani raggiunge Dean Martin, Perry Como e l’inarrivabile “the voice”, Frank Sinatra. Il grande cantanteiniziato a soffrire del morbo di Alzheimer settefa macontinuato ad esibirsi. L’ultima volta lo scorso anno all’ One Last Time con Lady Gaga al Radio City Music Hall . Una lunga carriera per ilitalo-, pseudonimo di Anthony Dominick Benedetto , era figlio di un emigrato calabrese. Iniziò a cantare nel dopoguerra, firmando ...