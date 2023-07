Addio a Tony Bennett | l' ultimo crooner è morto a 96 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023)all'età di 96a New York. L'artista, celebrato in America come l'dei, avrebbe compiuto glitra due settimane. A darne notizia è stata la sua portavoce, anche se le cause della morte non sono ancora state rese note. Tra i suoi successi celebrati in tutto il mondo impossibile dimenticare 'I Left My Heart in San Francisco'. Nella sua lunga carriera ha guadagnato la stima e l'ammirazione di artisti del calibro di Frank Sinatra e Lady Gaga, con la quale ha anche realizzato un album, 'Cheek to Cheek'. Proprio Sinatra disse di lui: "è il miglior cantante nell'ambiente. Quando lo vedo, mi entusiasmo, mi commuove".ha realizzato oltre 70 album in carriera.