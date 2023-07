Addio a Tony Bennet | morto a 96 anni l’ultimo crooner americano | nella sua carriera 20 Grammy Awards

Il mondo diceBennett, uno dei grandi interpreti della canzone americana. Ha deliziato generazioni di pubblico - dagli anni '50 agli anni '20 del Duemila - con eleganti interpretazioni ...Secondo quanto riferito dal New York Times , la morte diBennett è stata annunciata dalla sua portavoce Sylvia Weiner. L'artista soffriva dal 2016 del morbo di Alzheimer, ma ha continuato a ...Il piccolo, iniziò a cantare da bambino e studiò musica e l'altro suo amore per tutta la vita, la pittura, alla High School of Industrial Art di New York. Le sue influenze vocali includevano Al ...

Addio Tony Bennett, morto a 96 anni l'ultimo grande crooner americano TGCOM

È morto a 96 anni dopo una lunga malattia Tony Bennett, celebre crooner americano. In oltre 70 anni carriera 100 album e 20 Grammy Awards.Addio a Tony Bennett, l'ultimo dei grandi crooner americani. Il cantante è morto a 96 anni e dal 2016 soffriva di morbo di Alzheimer. Nel 2021, dopo l'ultima esibizione pubblica al Radio City Music ...