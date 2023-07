Addio a Josephine Chaplin | l’unica figlia che Charlie accompagnò all’altare

Nata il 28 marzo 1949,Chaplin aveva esordito sul grande schermo nel 1967 grazie a suo papà, nel film La contessa di Hong ...aveva recitato con Laurence Harvey in 'Escape to the Sun' (1972) di Menahem Golan, su un gruppo di persone che tentano di lasciare l'Unione Sovietica per sfuggire all'antisemitismo e alla ...Nel 1978, poco dopo la morte di Charlie,venne contattata da due uomini che avevano rubato la salma e la bara del comico, chiedendole un riscatto.non pagò, ma la refurtiva venne ...

Addio a Josephine Chaplin: muore a 74 anni la sesta degli 11 figli del leggendario Charlot

È morta, a Parigi, la figlia di Charlie Chaplin. Josephine aveva 74 anni, sua madre era Oona O'Neill. La notizia è stata data attraverso un necrologio che la famiglia ha fatto pubblicare su Le Figaro.E’ morta a 74 anni Josephine Chaplin, attrice e sesta degli undici figli della leggenda del cinema Charlie Chaplin. Il decesso, avvenuto il 13 luglio a Parigi, è stato reso noto solo oggi. Josephine r ...