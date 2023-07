Addio a Chicca Gobbi | la lunga storia d’amore con Francesco De Gregori

(Di venerdì 21 luglio 2023) È scomparsa all’età di 71 anni Alessandra, detta “”, la moglie diDe. La donna era da tempo malata: combatteva contro un male incurabile, ma le sue condizioni erano peggiorate nei giorni precedenti. Il cantautore romano era sposato condal 10 marzo del 1978, e dalla loro relazione sono nati due gemelli, Marco e Federico. La notizia dell’aggravarsi delle condizioni di salute della donna erano state precedute dal rinvio del concerto di Deinsieme a Venditti, previsto per domani a Villa Bertelli a Forte dei Marmi, al prossimo 18 agosto. articolo in aggiornamento

Addio a Chicca Gobbi: è scomparsa la moglie di Francesco De Gregori Mediaset Infinity

É scomparsa quest’oggi Francesca Chicca Gobbi, moglie di Francesco De Gregori. I due erano sposatisi dal 1978 sebbene il loro amore fosse iniziato molto anni prima, sui banchi di scuola. A celebrare ...Addio a Chicca Gobbi, la moglie di Francesco De Gregori: un amore lungo più di 40 anni, nato tra i banchi di scuola.