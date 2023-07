Accuse di combine | la FIFA denuncia Eto’o

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Problemi per Samuel: il presidente della federcalcio del Camerunto dallaper corruzione «Tranquillo, vi facciamo salire in A. Il nostro club deve salire in prima serie, è il nostro obiettivo». Sono queste le parole che mettono nei guai Samuel. L’intercettazione dell’ex interista, attualmente presidente della federcalcio camerunese, fa riferimento alla discussione avuta con i dirigenti del Victoria Limbé. «Devi stare tranquillo, fai ricorso, ti ridiamo i tre punti e sospendiamo l’arbitro. Dammi solo il tempo di rientrare in Camerun. Poi vieni da me in ufficio, ti puoi fermare un paio di giorni, porta pure le tue donne», prosegue l’intercettazione. Per questo motivo laha deciso di denuciarlo. Un momento non semplice per lui, viste anche le numerose critiche arrivate ...