Accordo totale | 60 milioni e addio Inter

... raggiungendo così la sogliadi 77.500 posti letto. Tutto questo al fine di sbloccare lo ... per la parte dei posti letto non realizzati entro il 2022, con l'che saranno recuperati all'......con la Commissione, le modifiche proposte non avranno alcun impatto sull'importo complessivo dei pagamenti che l'Italia riceverà nel 2023 con la terza e la quarta rata (per un importo...... l'adesione all'di Parigi per combattere il cambiamento climatico, la proposta di "limitare ... ogni provincia eleggerà quattro senatori, per undi 188, mentre i restanti 20 seggi saranno ...Palazzo Chigi: "È stata una sfida complessa". Nella terza tranche 54 obiettivi per 18,5 miliardi di euro e 28 da 16,5 miliardi per la quarta.I fondi restano gli stessi, 35 miliardi entro la fine del 2023, ma la terza rata cala di circa 500 milioni, a 18,5 miliardi, e la quarta sale a 16,5: ...