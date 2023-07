La Misericordia di Empoli è impegnata a reperire nuove strutture. Il responsabile Mannini: 'Stiamo tornando ai livelli più ......della nave Geo Barents e fornito il proprio supporto tecnico - operativo al Prefetto di Livorno che coordinava il complesso delle operazioni per lo sbarco in sicurezza e l'dei. ...Il Governo deve smettere di improvvisare nella gestione dei. Il sistema dell'è allo stremo, non ci sono più posti e non è rifinanziato con nuove risorse. Non basta proclamare uno ...

Accoglienza migranti I centri sono al collasso "Abbiamo casi di scabbia È difficile trovare posti" LA NAZIONE

La Misericordia di Empoli è impegnata a reperire nuove strutture. Il responsabile Mannini: "Stiamo tornando ai livelli più critici".Firenze, 20 luglio 2023- La nave Geo Barents è arrivata ieri sera a Carrara e oggi a Livorno. Nonostante la richiesta della Regione Toscana di far scendere donne, minori e soggetti fragili nello scalo ...