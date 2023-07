Accademia Volley | arriva anche la conferma di Dell’Ermo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il capitano De Cristofaro e la centraleFrancesca Cona vestirà ancora la maglia giallorossa nella prossima stagione. Classe 1997 e alla sua quattordicesima stagione consecutiva all’, Francesca ricoprirà il ruolo di libero della prima squadra, oltre a dar man forteallo staff tecnico in veste di allenatrice e istruttrice mini, alla luce di un rapporto con la società profondamente radicato e di reciproca stima: “Gioco qui da praticamente piu di metá della mia vita ma scegliersi ancora, per il 14esimo anno, non è scontato come sembra e anzi è raro e bello che dopo tanto tempo stima, fiducia e affetto si rinnovino reciprocamente quindi ringrazio l’per questo”.ta giovanissima all’età di ...