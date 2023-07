Abbassare i prezzi del teatro non ne farà aumentare il valore

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 luglio 2023) Mi sono innamorato di Damiano Michieletto una decina d’anni fa, grazie a un “Ventaglio” di Goldoni dinamico e variopinto, sul sottofondo ossessivo di Amy Winehouse; attendo con entusiasmo, trepidazione e brama il suo allestimento dei “Contes d’Hoffmann” (per ora a Sydney, un po’ fuori mano), opera che Offenbach sembra avere scritto centocinquant’anni fa pensando proprio a come avrebbe potuto dirigerla lui. Nel frattempo, mi spingo fino a eccessi di fandom tali da leggere perfino le interviste che rilascia a Repubblica: oggi ha dichiarato che il guaio dell’opera è l’assenza di drammaturghi, in quanto quelli bravi preferiscono guadagnare bene con una serie tv, anziché mettere a rischio le rate del mutuo nel tentativo di diventare i nuovi Illica e Giacosa; e che ci vuole una nuova politica deiche consenta di comprare il biglietto per l’opera anche a chi non può ...