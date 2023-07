(Di venerdì 21 luglio 2023) OCCAR, l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement, l'organizzazione internazionale di cooperazione per gli armamenti, ha esercitato l'opzione per costruzione del...

... ha esercitato l'opzione per costruzione delsottomarino di nuova generazione relativo al programma U212NFS, Near Future Submarine, della Marina Militare assegnato a. L'unità ha un ...Ma ilindiscusso protagonista di una mediazione sfociata dopo otto mesi nella grazia ...caso simbolo era stato la vendita e la consegna all'Egitto di due fregate Fremm costruite da. ...... strategic communication director ed executive vice president diGroup, e di Claudio ... Alposto, l'engagement dei dipendenti e la gestione del cambiamento (53%), seguiti dallo ...

A Fincantieri terzo sottomarino Nfs della Marina Militare - A ... QUOTIDIANO NAZIONALE

OCCAR, l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement, l'organizzazione internazionale di cooperazione per gli armamenti, ha esercitato l'opzione per costruzione del terzo sottomarino d ...OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement, l'organizzazione internazionale di cooperazione per gli ...