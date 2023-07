A Catania la più grande fabbrica di pannelli solari d’Europa

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 luglio 2023) Entro il 2024diventerà la capitale europea dell’energia solare. Già oggi la città sulla costa orientale della Sicilia è il principale centro italiano per la produzione difotovoltaici, ma nel giro di un anno e mezzo lo sarà anche a livello continentale. Ladi 3Sun, società della galassia Enel Green Power, attiva dal 2011, è destinata infatti ad ampliarsi fino ad aumentare di quindici volte la propria capacità produttiva: dagli attuali 200 megawatt all’anno salirà a 3 gigawatt. Per avere un’idea della portata dell’incremento, basti ricordare che, tra gli obiettivi per la decarbonizzazione che l’Italia ha assunto in sede europea, c’è l’installazione entro il 2030 sul territorio nazionale di circa 8 gigawatt all’anno di energia da fonti rinnovabili. Ciò significa che i moduli“made in ...