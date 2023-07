19esima tappa Tour de France 2023 | Mohoric batte Agreen al fotofinish Vingegaard sempre in giallo

(Di venerdì 21 luglio 2023) Lo sloveno Matejha vinto lade, da Moirans a Poligny di 173km, imponendosi alsul danese Asgrren. Terzo l’australiano O’ Connor. La maglia giallaamministra in vantaggio e si avvicinapiù al trionfo finale.DE: LA CRONACA La frazione odierna e’ stata caratterizzata da un allungo di nove corridori, tra cui il campione del mondo Alanphilippe. Questi pero’ vengono assorbiti dal gruppo a 60 km dall’arrivo. A 30 km dal traguardo restano tre in testa dove a spuntarla èamministra il suo vantaggio di ...

La tappa sarà trasmessa in tv in chiaro da Rai 2 dalle 14.45. Eurosport, visibile a pagamento con abbonamento, trasmetterà in diretta dalle 13. Online, in streaming, su RaiPlay dalle 14.45 e a ...