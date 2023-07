...amici! Ma lo Stato malvagio non ha missili più potenti dellavolontà di salvare vite umane, di sostenerci a vicenda e di vincere": lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr...Nelle stesse ore, non a caso,da Kiev afferma che "tutti sono colpiti dal terrore russo. ...di Mosca a Odessa "dimostra che l'obiettivo non è solo l'Ucraina e non solo la vita della...Nelle stesse ore, non a caso,da Kiev afferma che "tutti sono colpiti dal terrore russo. ...di Mosca a Odessa "dimostra che l'obiettivo non è solo l'Ucraina e non solo la vita della...

Zelensky, la nostra volontà è più forte dei missili di Mosca Tiscali Notizie

"Odessa. Mykolaiv. I terroristi russi continuano i loro tentativi di distruggere la vita del nostro Paese. Purtroppo ci sono feriti e morti... (ANSA) ..."Se fossi presidente metterei fine alla guerra in Ucraina in 24 ore". Lo ha ribadito Donald Trump a Fox News, durante un incontro con i suoi sostenitori in Iowa. "Conosco Zelensky molto bene, conosco ...