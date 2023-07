Zaki | “Voglio tornare a Bologna” Sul Governo l’ombra del baratto col caso Regeni

(Di giovedì 20 luglio 2023) Come annunciato dalla premier Giorgia Meloni, Patrick, il ricercatore egiziano dell’Università di, dovrebbe rientrare in Italia. Probabilmente però non il 20 ma il 21 luglio. Dopo aver stretto la mano a un uomo della sicurezza, al limitare di una serie di transenne,è stato liberato dalla prigionia in Egitto al mattino dello stesso 20 luglio. Ha abbracciato la madre Hala, che lo attendeva da ore fuori dall’edificio, poi la fidanzata Reny Iskander, la sorella Marise e il padre George. Dopo la grazia del presidente egiziano al-Sisi, concessa il 19 luglio,quindi lasciato definitivamente la prigionia in Egitto e si prepara a fare rotta verso l’Italia. Si trovava nell’edificio della Direzione di polizia di Nuova Mansura, come ha potuto constatare l’agenzia di stampa Ansa. Patrick ...

Patrickspera di arrivare in Italia "nei prossimi due giorni". "Dal primo giorno in cui sono uscito ho detto che volevo tornare a Bologna:tornare il prima possibile e ci sto lavorando.sperare che ciò non accada. Come società civile non lo permetteremo, ma sono convinto che ...'buoni' motivi che potrebbero aver spinto il regime del presidente Al Sisi a graziare Patrick; e ...Lo ha detto Patrickai giornalisti nei pressi della Direzione di polizia di Nuova Mansura ...dimostrato un vero impegno nei confronti del mio caso e adesso sono libero - ha continuato -...

Patrick Zaki rilasciato dopo la grazia. L'abbraccio con la madre. "Voglio tornare in Italia il prima possibile" - Cronaca ... Agenzia ANSA

“Ora sono libero, penso a tornare in Italia il prima possibile, speriamo che avvenga presto”. Lo ha detto Patrick Zaki ai giornalisti nei pressi della Direzione di polizia di Nuova Mansura subito dopo ...Per Patrick Zaki oggi è il giorno in cui può tornare a vivere. Libero di essere felice e di riprendere in mano la sua vita senza limitazioni. Ripartire sul serio e vivere a pieno tutto. Le ultime 48 o ...