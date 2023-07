(Di giovedì 20 luglio 2023) "Accogliamo con favore la grazia egiziana dei difensori dei diritti umani Patricke Mohamed El - Baqer, entrambi ingiustamente detenuti per aver esercitato le libertà fondamentali. Esortiamo l'...

"Accogliamo con favore la grazia egiziana dei difensori dei diritti umani Patricke Mohamed El - Baqer, entrambi ingiustamente detenuti per aver esercitato le libertà fondamentali.La notizia della grazia aè stata data in Senato dal senatore del Pd Filippo Sensi: "Voglio ... Il senatore di Fdi Giulio Terzi si è associato al, attribuendo il risultato al governo Meloni: ...Si associa alil senatore Giulio Terzi a nome di Fratelli d'Italia che intesta al governo il ... ora aspettiamo presto Patrickin ...

Zaki: plauso Usa, ora Egitto liberi tutti i prigionieri politici - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

"Accogliamo con favore la grazia egiziana dei difensori dei diritti umani Patrick Zaki e Mohamed El-Baqer, entrambi ingiustamente detenuti per aver esercitato le libertà fondamentali. (ANSA) ...Il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore: "E' una grande gioia per noi". Crosetto: "Non è un atto casuale". Il Presidente egiziano Al-Sisi ha graziato Patrick Zaki, condannato ieri a 3 anni di prigione da ...