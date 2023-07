Zaki | l' Italia non deve lasciare che l' Egitto usi la libertà di Patrick per dare un colpo di spugna su Regeni

...per questo gesto' - Il ricercatore libero in giornata 'Pernessun baratto con il caso Regeni' 'Nessun baratto, nessuna trattativa sottobanco. Il governo è stato in grado di far tornare in...Siamo felici per Patricke per i suoi familiari: è una bellissima notizia per tutta l'. Un sentito ringraziamento a chi, in questi anni, si è prodigato senza risparmio per la sua causa e ...Il ricercatore ha trascorso la sua ultima notte in Egitto in una stanza per ufficiali Attesa inper il ritorno di Patrick, il ricercatore dell'università di Bologna graziato ieri dal presidente egiziano al Sisi dopo una condanna a 3 anni.ha trascorso la sua ultima notte in ...

Zaki in arrivo, dopo due anni di prigione e la grazia. Ma incertezza sui tempi. L’Egitto: ... Il Sole 24 ORE

Le parole dell'ambasciatore egiziano a Roma, Bassam Rady, dimostrano come il governo Meloni stesse già portando avanti da tempo dei rapporti istituzionali e diplomatici con il presidente al Sisi per p ...La decisione di al Sisi prova ad aprire una nuova stagione diplomatica fra Egitto e Italia. Ma dopo la sacrosanta liberazione di Patrick Zaki, la morte del giovane ricercatore non deve essere cancella ...