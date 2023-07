Zaki libero col governo Meloni Che rosicata per la sinistra

(Di giovedì 20 luglio 2023) Laè di quelle importanti. Dopo anni passati ad esporre cartelloni sui palazzi comunali. Dopo anni di appelli caduti nel vuoto. Dopo votazioni discutibili sulla cittadinanza a Patrick. Alla fine ad ottenere la grazia, la liberazione e la libertà di viaggiare in Italia per lo studente egiziano è undi destra. O meglio, è un successo diplomatico e politico di Giorgiache è riuscita lì dove né Conte né Draghi si erano neppure avvicinati. Che la vittoriaana bruci eccome alo si capisce da innumerevoli segnali, nonostante la gioia per la liberazione dello studente neo-laureato a Bologna. Lo si capisce dall’apertura odierna di Repubblica, che parla di “baratto” tra la liberazione di Patrick e il silenzio sul caso di Giulio Regeni, non riuscendo ...

'E' importante che Patrick torni a essere. Auspichiamo, se questo provvedimento non lo ... Patrick, tutte le tappe di un calvario lungo 22 mesi Ultimo Aggiornamento 20/07/23 Violenta ...🔊 Ascolta l'articolo La fine di un incubo durato tre anni per lo studente dell'Alma Mater di Bologna Patrick, lo studente dell'Alma Mater di Bologna, tornerà oggi in Italia dopo tre anni di incertezza e detenzione. La notizia è giunta ieri quando il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha concesso la ...Sempre secondo il poliziotto, persarebbe previsto un primo trasferimento in cellulare nella vicina Gamasa (località traslitterabile anche in Gamasaa, a ovest di Damietta) e poi un ulteriore ...

Zaki è libero, Al-Sisi gli ha concesso la grazia. Meloni: “Ringrazio Al Sisi per questo gesto. Domani Patrick… La Stampa

Tre anni e mezzo di incubo giudiziario, con 22 mesi passati a dormire per terra in carcere e undici udienze di un processo in poco più di 24 ore con una condanna a tre anni di prigione, in teoria inap ...Patrick Zaki, condannato in via definitiva martedì a tre anni di carcere, ha ricevuto la grazia presidenziale. Lo hanno reso noto le autorità egiziane. Il ricercatore ha già scontato 22 mesi in carcer ...