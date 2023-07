Zaki libero | Boldrini | “Una notizia che ci riempie di gioia”

(Di giovedì 20 luglio 2023) ROMA – “Patrickè definitivamente! Unache cidi. Si sono accaniti contro di lui, condannandolo a tre anni di carcere solo per aver scritto un post in cui parlava della condizione della minoranza cristiano-copta in Egitto, a cui appartiene la sua famiglia. Grazie a chi ha contribuito alla sua liberazione e alla grande e incessante mobilitazione della città di Bologna, della sua Università, di Amnesty International – Italia e di tutti coloro che non hanno mai smesso di crederci. Ora, verità per Giulio Regeni”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook l’ex presidente della Camera dei Deputati Laura, parlamentare del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista.

'Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente dell'Egitto Al Sisi, in particolare per ringraziarlo per la grazia concessa a Patrick, un gesto di grande importanza che è stato molto apprezzato in Italia'. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. 'La telefonata - si spiega - è stata anche un'occasione per approfondire alcuni ...Leggi Anche Egitto, Patrickha ricevuto la grazia presidenziale - Meloni: 'Grazie ad Al Sisi per questo gesto' - Il ricercatorein giornata Le parole diSubito dopo il rilascioaveva infatti spiegato di voler 'ritornare a Bologna, per essere con i miei colleghi all'università'. 'Ora il processo è finito e ...Leggi anche Patrick, telefonata Meloni - Al Sisi: "Grazia gesto molto apprezzato" Tajani: "Ruolo determinante Italia per grazia, nessun baratto su Regeni" Patricktorna oggi in ...

Patrick Zaki è un uomo libero. L'abbraccio con la madre: "Voglio tornare subito in Italia" RaiNews

Il ragazzo egiziano prima condannato e poi graziato: ««Ho avuto paura che fosse finita, conto di essere a Bologna sabato» ...Le lacrime fuori dal commissariato di Nuova Mansoura, stavolta, sono di felicità. Il sollievo dei genitori di Patrick: «È finita». Lui fa il segno della vittoria ...