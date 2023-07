Zaki | l' annuncio di Giorgia Meloni | Graziato | tornerà in Italia

L'importante è stato non mollare la presa , seguire ogni singolo, ogni singolo tweet. C'... Oggi siamo qui a gioire per la grazia a Patricke a Mohamed al - Baqer , avvocato del famoso ...Le reazioni alla grazia di. Il rettore dell'Alma Mater: 'Insperato sollievo' 'Oggi è un giorno ... Un lungo applauso ha accompagnato l'della svolta: 'Voglio esprimere la gioia di tutto il ...Voglio ringraziare il presidente al Sisi". Con il videomessaggio pubblicato qualche minuto dopo l'della grazia per Patrick Zak i, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiuso una stagione e ufficializzato il nuovo corso delle relazioni tra l'Italia e l'Egitto. I tempi delle ...

Patrick Zaki graziato: l'annuncio in Senato e il lungo applauso dell'Aula La7

Il presidente egiziano Al-Sisi ha annunciato che verrà concessa la "grazia presidenziale" al ricercatore dell'Università di Bologna che ieri era stato condannato a tre anni. La soddisfazione del ...