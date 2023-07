Zaki | il sindaco di Bologna Lepore a Sky TG24 | Gli daremo la cittadinanza onoraria

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 20 luglio 2023) Sono stati giorni complicati per Patrick: solo due giorni fa il tribunale di Mansoura in Egitto aveva deciso per una condanna a 3 anni, fino ad arrivare alla svolta, con la grazia concessa ieri dal presidente al-Sisi. Una notizia che, ildiMatteo, da sempre vicino alle vicende del 32enne, ha accolto con grande entusiasmo., dichiarando ai microfoni di Sky: "Patrick per noi è un cittadino bolognese, in questi mesi ci siamo sentiti anche attraverso i social. È stato importante dialogare con lui, fargli sentire il nostro supporto".