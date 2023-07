Zaki | il lungo abbraccio con la madre La fidanzata Reny | «Te lo avevo dettoche avremmo vinto»

... telefonata Meloni - Al Sisi: "Grazia gesto molto apprezzato" Tajani: "Ruolo determinante Italia per grazia, nessun baratto su Regeni" Patricktorna oggi in Italia, fine di un incubo......abbraccio della madre Hala, poi la fidanzata Reny Iskander, la sorella Marise e il padre George. Il presidente egiziano Abdel Fatah al - Sisi aveva concesso mercoledì la grazia a Patrick. ......dal presidente egiziano a Patrick, d'altronde di un reato inesistente " parliamo di alcuni post sui social " offre infatti la sponda alla premier e al leader egiziano per archiviare il...

Patrick Zaki torna oggi in Italia, fine di un incubo lungo tre anni Adnkronos

Le lacrime fuori dal commissariato di Nuova Mansoura, stavolta, sono di felicità. Il sollievo dei genitori di Patrick: «È finita». Lui fa il segno della vittoria ...Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha graziato Patrick Zaki. Sono state le autorità del Cairo a dare la notizia ufficiale nel pomeriggio di ieri. Concessa la grazia anche a ...