Zaki è libero | l’arrivo in Italia atteso tra due giorni

Patricke tornerà in Italia "il prima possibile", assicura l'attivista egiziano. Qual è la contropartita che chiederà il presidente egiziano Al Sisi E che ne sarà ora del caso Regeni Bruxelles ...Tajani: 'Nessun baratto con il caso Regeni'Patricke tornerà in Italia 'il prima possibile', assicura l'attivista egiziano. Qual è la contropartita che chiederà il presidente egiziano Al Sisi E che ne sarà ora del caso Regeni Bruxelles ...

Patrick Zaki è un uomo libero. L'abbraccio con la madre: "Voglio tornare subito in Italia" RaiNews

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Dopo la grazia presidenziale, il ricercatore egiziano Patrick Zaki è stato liberato. "Non c'è stato alcun baratto", ha dichiarato il vicepremier italiano ...