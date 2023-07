(Di giovedì 20 luglio 2023) Mosca reagisce, ma la sua posizione non è così solida. "Coloro che sperano ditra lae i paesi dell'non possono e non potranno farlo, poiché le relazioni tra i ...

Laha spiegato che, durante il vertice che si è tenuto a Bruxelles il 17 e 18 luglio, la Ue ha cercato di imporre apertamente ai paesi Celac le proprie scelte. Gli europei hanno cercato di ...... Maria(Mosca, 24.12.1975) - allorquando lo hanno per i ben 123 Stati del mondo che hanno ... Pertanto, non è necessario spiegare nulla aqui' , ha detto il portavoce del Presidente ...Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Mariaalla rete televisiva ... 'Lavrov non ha avuto alcun colloquio, come affermano i media statunitensi,su accordi con l'...

Zakharova: “Nessuno riuscirà a seminare discordia tra Russia e America Latina” Globalist.it

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commenta il recente vertice tra Ue e Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac) a Bruxelles.Mosca, 19 lug. (Adnkronos) – Le notizie che continuano a circolare di colloqui fra Mosca e Washington sull’Ucraina sono false, sono un modo per destabilizzare la Russia dall’interno. Lo ha detto la po ...