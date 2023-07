Yunus Musah al Milan | come cambierebbe il centrocampo di Pioli

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il mese di luglio è ormai entrato nel vivo,la sessione estiva di calciomercato. Tramite cessioni, prestiti e acquisti i club rivoluzionano la propria rosa per essere sempre più competitivi. Nella Serie A 2023/2024 alla guida del, ci sarà ancora il mister Stefanoe l’ultimo tassello mancante delsarebbe. Tra la dirigenza rossonera e il patron del Valencia, le ultime ore sarebbero decisive per la conclusione della trattativa. Scopriamone i dettagli.: un’arma in più nell’arsenale diPer completare la mediana della società meneghina, dopo il lieto fine con Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders, mancherebbe un solo elemento. In Via Aldo Rossi avrebbero una serie di motivi per ...

... per l'arrivo diin rossonero manca soltanto più l'ok del presidente del Valencia Come riportato da Matteo Moretto, il Milan sta insistendo con il Valencia per l'ingaggio di, ...ItVi abbiamo raccontato come per il centrocampo, acquistato Reijnders, il nome più caldo sia quello di. Il giovane statunitense del Valencia è molto vicino e il club, forte già della ...Matteo Moretto fornisce gli ultimi aggiornamenti sulle trattative del Milan per Samuel Chukwueze e. Tutti i dettagli di seguito Il Milan sta cercando di chiudere quanto prima i colpi prefissati per migliorare la rosa. Dopo l'arrivo di Tijjani Reijnders, Giorgio Furlani si è dedicato ...

Il Milan aspetta l'ok del Valencia: c'è fretta ma ottimismo per Musah Calciomercato.com

Calciomercato Milan, per l’arrivo di Musah in rossonero manca soltanto più l’ok del presidente del Valencia Come riportato da Matteo Moretto, il Milan sta insistendo con il Valencia per l’ingaggio di ...Matteo Moretto fornisce gli ultimi aggiornamenti sulle trattative del Milan per Samuel Chukwueze e Yunus Musah. Tutti i dettagli di seguito Il Milan sta cercando di chiudere quanto prima i colpi prefi ...