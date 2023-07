A inizio luglio, vi abbiamo riportato chePro sono in arrivo : il lancio dei due smartphone mid - gen del colosso cinese sarebbe infatti previsto entro la fine dell'estate. A confermare questa ipotesi, ora, c'è la ...Sembra che l'attesa per il lancio dei nuovi dispositiviPro stia per terminare. Secondo recenti indiscrezioni, i due nuovi smartphone della casa produttrice cinese potrebbero ...Due nuovi smartphone di, precisamente i prossimiPro , è da tempo che stanno facendo un bel po' di notizia anche se non vi sono conferme ufficiali, ma di recente entrambi sono stati individuati nel database IMEI suggerendo un ...

Xiaomi 13T potrebbe arrivare a breve in Europa TuttoAndroid.net

Xiaomi dovrebbe aggiornare presto i suoi smartphone di punta della serie 13 Android con nuove varianti T. Una di queste, la 13T, sarebbe emersa da un nuovo leak. Ora, una di queste, il 13T, sarebbe em ...Un recente rapporto svela nuovi dettagli sul prossimo esponente della gamma 13 di Xiaomi. Ecco tutto quello che c'è sapere sul nuovo Xiaomi 13T!