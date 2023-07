WWE | Entusiasti del Judgment Day | la stable sta riscuotendo sempre più successo

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 20 luglio 2023) Oltre alla Bloodline e alla rispettiva storyline che c’è dietro c’è un’altrache staun grandee con l’implosione della prima ha tutte le carte in regola per imporsi comedi punta della compagnia, certo non arriverà ai livelli della Bloodline ma sicuramente il buon lavoro che stanno facendo e l’inversione di rotta avuta nell’ultimo anno puo’ far star tranquilla la WWE. La WWE ne è entusiasta Stiamo parlando delDay che come detto più volte non è partito con le migliori delle aspettative ma con il duro lavoro e molto impegno è riuscito a prendersi un ruolo di rilievo in quel di Raw, issandosi a minaccia numero 1 dello show rosso. Laconta ora due cinture, visto che Rhea Ripley è l’attuale WWE Women’s Champion e Dominik ...