WTA Budapest 2023 | risultati 20 luglio | Nadia Podoroska ai quarti | fuori due magiare

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 luglio 2023) Sulla terra battuta outdoor magiara si completa il secondo turno del torneo WTA 250 di: l’Hungarian Grand Prix, che non vede azzurre al via, allinea il tabellone aidi finale grazie a quattro rapide vittorie in due set. L’argentina, testa di serie numero 9, elimina la ceca Anna Siskova con lo score di 6-3 6-0 in un’ora e 13 minuti e domani neidi finale affronterà la russa Elina Avanesyan, numero 6 del seeding, che elimina la padrona di casa magiara Anna Bondar per 6-3 6-0 in un’ora e 17 minuti. Il derby russo premia Maria Timofeeva, che liquida la connazionale Diana Shnaider con un duplice 6-1 in soli 58 minuti, infine, nell’unico match della parte bassa del tabellone, l’ucraina Kateryna Baindl regola la wild card magiara Amarissa Kiara Tóth ...