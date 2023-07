Wta Budapest 2023 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 21 luglio

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ile glicon l’didel torneo Wta di: ecco di seguito allora lazione completa per la giornata di21, con quattro incontri in. E’ tempo di quarti di finale in Ungheria, dove sono rimaste in otto a caccia del titolo. Si parte con Timofeeva-Juvan, poi il derby tra teste di serie Podoroska-Avanesyan. Si prosegue poi con Schmiedlova-Liu prima del piatto forte di giornata, con la beniamina di casa che sfida Baindl. Di seguito ecco il palinsesto. CENTRE COURT ore 11 – Timofeeva vs Juvan a seguire – (9) Podoroska vs (6) Avanesyan a seguire – (8) Schmiedlova vs Liu a seguire – Stollar vs Baindl SportFace.