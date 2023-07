Wout van Aert lascia il Tour de France | sta per nascere suo figlio “Il mio posto è a casa” – Video

(Di giovedì 20 luglio 2023) “Ora il mioè a”: cosìvanha annunciato il suo ritiro daldeprima delle ultime quattro tappe. Il corridore belgala Grande Boucle perché sua moglie sta per dare alla luce il loro secondo. Lo ha spiegato lo stesso Vanin unpubblicato sull’account Twitter della sua squadra Jumbo-Visma, aggiungendo che il medico ha affermato che “il travaglio è imminente”. La decisione è stata condivisa dal team della maglia gialla, Jonas Vingegaard, che dopo la tappa di mercoledì ha ormai ipotecato il successo e non avrà problemi a fare meno del suo prezioso compagno di squadra. Vanha vinto tre tappe e la maglia verde per il vincitore dei punti al ...

TOUR DE FRANCE. WOUT VAN AERT SI RITIRA E VOLA DALLA MOGLIE SARAH

