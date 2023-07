Wizz air rischia sanzioni L’Enac attiva sui reclami ignorati Bignami | siamo informati del caso

(Di giovedì 20 luglio 2023) È considerato uno dei vettori low cost più problematici per quel che riguarda idei passeggerie, anche per questo,Air stando pesantidal, l’Ente governativo italiano che monitora i comportamenti delle compagnie aeree e che si è mosso da tempo. Già convocata più volte dall’Autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell’Aviazione civile sottoposta al controllo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,Air aveva assicurato che avrebbe corretto il suo comportamento verso i passeggeri e le loro lamentele cadute nel vuoto ma la situazione non è affatto migliorata. E con l’estatedi diventare esplosiva. La questione non ruota solo attorno alle ...

... Ryanair, Malta" joint venture fra Ryanair e governo maltese - Aeroitalia, Easyjet, Neos e) dando loro una decina di giorni di tempo per fornire risposte da sottoporre alla Commissione ...Da lunedì 10 luglio, è partito il progetto di allenamenti 'Road to 37Venicemarathon 42K', ideato dagli organizzatori della Maratona di Venezia in collaborazione con l'ex azzurro di ...... Catania (Ryanair), Cracovia (Ryanair), Londra Heathrow (British Airways), Londra Stansted (Ryanair), Malta (Ryanair), Olbia (Aeroitalia), Palermo (Ryanair), Rotterdam (Transavia), Tirana (), ...

Catania : Wizz Air informa i passeggeri – Italiavola & Travel Italiavola & Travel –

Utile ante-imposte di 203 milioni di sterline nel terzo trimestre fiscale, con ricavi a 2,36 miliardi. Passeggeri in aumento del 30% e previsioni da record anche per il prossimo trimestre ...NAPOLI – Arriva finalmente una buona notizia per i 50 turisti italiani bloccati a Sharm El Sheik, in Egitto, dopo la cancellazione causa sciopero del volo di Wizz Air diretto a Napoli sabato 15 luglio ...