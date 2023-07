Winning Time | Sky ha svelato la data di uscita della seconda stagione della serie sui Lakers

(Di giovedì 20 luglio 2023) Sky ha appena diffuso ladidi- L'ascesadinastia dei, lasulla leggenda del basket mondiale. Sky ha appenaladiufficiLE- L'ascesadinastia deiDebutterà il 28 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Firmata Adam McKay (Don't Look Up, Succession) e targata HBO, la- di cui viene rilasciata oggi il key art ufficiale - racconta l'età ...

Winning Time, la key art della seconda stagione su Sky dal 28 agosto Sky Tg24

Sky ha appena diffuso la data di uscita di Winning Time - L'ascesa della dinastia dei Lakers, la serie sulla leggenda del basket mondiale.I Los Angeles Lakers tornano in campo più forti che mai nuovi episodi della serie HBO sull’età dell’oro dell’Nba. Con John C. Reilly, Jason Clarke, Quincy Isaiah, Solomon Hughes, Jason Segel, Adrien ...